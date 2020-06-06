Более 70% родителей уверены в негативном влиянии пандемии на результаты ЕГЭ

74% опрошенных родителей убеждены в том, что пандемия КОВИД может негативно сказаться на результатах госэкзамена. При этом около 33% выступают за дистанционный формат сдачи ЕГЭ, сообщает ИА DEITA.RU.

Сервис «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart» совместно с издательством «Просвещение» провел опрос и выяснил об отношении родителей выпускников к результатам ЕГЭ в условиях пандемии. Опрос провели в мае текущего года, в нем приняли участие 4,2 тысячи родителей, пишут «Невские новости».

Отмечается, что 74% респондентов уверены, что эпидемиологическая обстановка может негативно сказаться на результатах госэкзамена, при этом около 20% опрошенных считают, что пандемия КОВИД не отразится на полученных баллах, примерно 5% отмечают положительные стороны в сложившейся «коронавирусной» ситуации и сдачей ЕГЭ.

Также известно, что более 30 % респондентов выступают за проведение государственного экзамена в онлайн формате, однако остальные подобную идею не поддержали. Что касается предстоящего учебного года, то 85% опрошенных родителей не поддержали идею начала учебного года в дистанционном формате, 5% выступили «за», оставшиеся респонденты восприняли вероятность онлайн-учебы нейтрально.