Приморская государственная картинная галерея подвела итоги сезона: c июля 2018 по июль 2019-го ее посетили 70614 зрителей, сообщает DEITA.RU.



Так, ярким и значимым событием стали Дни Эрмитажа во Владивостоке, посмотреть на шедевры культурного наследия пришли тысячи приморцев и гостей региона. Только выставка «Неистовый сын Зевса. Голова Ареса», ставшая частью программы Дней Эрмитажа, собрала почти 20 тысяч зрителей. В мастер-классах и квестах картинной галереи приняли участие 1742 ребенка.

За минувший год Приморская государственная картинная галерея также представила такие значимые культурные проекты как «Великий Карл. Произведения К.П. Брюллова и его учеников из собрания Государственного Русского музея», «Шкатулка Матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа» и выставку «Тайные знаки – скрытые смыслы»: западноевропейский натюрморт XVII – н. XX вв. из музейных и частных коллекций.





Екатерина Кононенко