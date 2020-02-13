Более 700 млн рублей потратят на развязку длиной в километр во Владивостоке

Строительство транспортной развязки на «Фетисов-арене» во Владивостоке затребовало новых бюджетных капиталовложений, сообщает ИА DEITA.RU.

Транспортная развязка, согласно информации администрации Приморского края, будет протяженностью 1,062 километра. Изначальная цена вопроса - 757,5 миллионов рублей на проектную документацию и саму стройку.

По поручению губернатора Олега Кожемяко, строительство должно завершиться в 2023 году. На разработку проектной документации в году текущем планировали потратить 6,5 миллионов. Также сообщается конкретный срок сдачи - декабрь 2023 года.

Развязка будет включать в себя буквально следующие пункты - два выезда со стороны арены на трассу до Владивостока, разворотное кольцо неподалеку от автобусной остановки, оборудование и реконструкция автомобильного выезда с Находкинской улицы в Артем. Кроме того, планируется постройка нескольких виадуков со специальными зонами для маломобильных пешеходов.

Появление этой развязки планировалось гораздо раньше 2023 года. Еще в 2014 году власти планировали строительство начать - но аукционы раз за разом проваливались из-за отсутствия желающих взяться за реализацию. Таким образом, безрезультатными оказались три аукциона подряд.

В этот раз намерения властей стали более решительными, и развязку планируют построить во что бы то ни стало. Однако и бюджетных денег сооружение требует все больше и больше. На днях на портале госзакупок был размещен заказ на сумму 7,7 миллионов.

Суть заказа - «Корректировка проектной документации "Строительство транспортной развязки к концертно-спортивному комплексу во Владивостоке». Согласно заказу, подрядчик должен предоставить корректировки до 5 июня текущего года - и в этот же день они должны быть приняты.

Актуализация инженерных изысканий, корректировка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы - эти пункты семимиллионной задачи должны быть сданы до 19 августа 2020 года.

Таким образом, стоимость развязки «высасывает» из бюджета дополнительные миллионы. Эпопея растягивается уже почти на десять лет (вспоминается построенный в Ухани за 10 дней госпиталь для больных коронавирусом). Все это время посетители концертов и хоккейных матчей стоят у арены в многочасовых пробках на въезд и выезд.

К слову, в 2016 году само строительство развязки оценивалось в 450 миллионов рублей. За несколько лет стоимость столь необходимого транспортного узла выросла более чем в полтора раза. Впрочем, вполне обычное явление для масштабных строек на территории края.