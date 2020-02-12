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6 Декабрь 2019, 18:15

Более 700 приморцев пойдут в ЗАГСы в «красивые» февральские даты

свадьба

Особенных дней в месяце получилось четыре

Приморские любители символических жестов смогли приурочить свои церемонии бракосочетания к нескольким «красивым» датам в феврале 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU.

По сведениям краевого департамента записи актов гражданского состояния, особенно внимательно подошли к выбору дня для свадьбы 367 пар.

«Так, 14 февраля желают заключить брак 128 пар. Самое большое количество новых семей – 52 – появятся в этот день во Владивостоке. В Уссурийске в День всех влюбленных планируют зарегистрировать брак 18 пар, в Находке – 15», – рассказали в ведомстве.

Также в этом месяце – сразу две даты, состоящие только из двоек. В четверг, 20.02.2020, появится 74 новых семей, а в субботу, 22.02.2020, решили заключить брак 73 пары.

«Бонусом» стала дата 29.02.2020, возможная только в високосный год. В этот день общество пополнится 92 новыми ячейками.

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