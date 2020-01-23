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6 Декабрь 2019, 18:15

Более 9 тысяч приморских студентов получили высшее образование в 2019 году

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Накануне Дня студента Приморскстат рассказал о студенческой жизни и о том, кто обучается в высших учебных заведениях края и сколько таких человек всего в регионе, сообщает DEITA.RU.

Так, на территории Приморья работают 8 вузов, один из них – частный. На начало 2019-2020 года там училось 45,2 тысячи человек. Из них 45 тысяч числится на обучении в госвузах, и только 227 человек обучается в частном.

«Стоит отметить, что Приморье – лидер по числу студентов среди всех городов Дальнего Востока – там обучается 24% студентов макрорегиона», - отметили специалисты статистики.

На первый курс в 2019 году зачислили 12,1 тысяч человек – на 1,7% больше 2018 года.

Всего в 2019 году закончили обучение 9,5 тысячи студентов, из них более 73% - очники. Только 1,2 тысячи выпускников получили направление на трудоустройства, 2,4 тысячи отправились искать работу самостоятельно.

Александра Маслова

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