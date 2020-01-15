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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Более 90% россиян назвали деньги лучшей мотивацией

Женски руки пятитысячные банкноты

Интернет-портал HH.ru  провел опрос и выяснил, что для большинства россиян (90%) лучшей мотивацией в работе являются денежные премии, сообщает DEITA.RU. Опрос проходил на сайте в новогодние каникулы, участие в нем приняли более 4 тысяч человек. 

Вторым по популярности ответом оказалось обучение сотрудников, за этот вариант проголосовало почти 60%, на третьем месте – социальный пакет. Этот вариант в основном выбирали россияне старше 45 лет. 

Согласно опросу, порядка 50% работающих граждан получают бонусы и премии, треть россиян не видит подобные выплаты, оставшаяся часть респондентов имеет соцпакет. При этом соцпакет иногда состоит из полиса ДМС, оплаты связи и выплат на еду. 

Иван Юрьев

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