Миллионы детей в России проживают в семьях с минимальным доходом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Росстат озвучил неблагозвучные для российской экономики цифры: 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума.

К такому выводу пришли специалисты по итогам проведения исследования уровня бедности в России. Согласно полученным данным, показатель бедности среди российских детей в два раза превышает аналогичный показатель бедности в целом по стране.

Как отмечают эксперты, проблема с детской бедностью особенно остро стоит в сельской местности. Ещё два года назад 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях.

После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться. Исследователей особенно пугает тот факт, что самый высокий уровень бедности наблюдается среди детей, которые живут в многодетных семьях.

Психологи бьют тревогу и говорят о чрезвычайной опасности детской бедности. По их словам, такое положение дел формирует своеобразную ловушку, из которой с каждым новым поколением будет всё сложнее выйти гражданам, привыкшим к неблагоприятным условиям проживания.

Дмитрий Шевченко