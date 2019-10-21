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Более десяти улиц останется без света в столице

свет

В понедельник, 21 октября, в несколько десятках домов дальневосточной столицы отключат свет, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали специалисты МУПВ «ВПЭС».

Электроэнергия будут отключена с 9 до 17 часов. При этом каждое отключение может длиться от двух до восьми часов.

Екатерина Брязгунова

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