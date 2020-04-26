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Более двух миллионов человек вышли на субботник в Белоруссии

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Александр Лукашенко не вводит специальные режимы в стране

В прошедшую субботу граждане Белоруссии приняли участие в общегосударственном субботнике, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Рен-ТВ».

Всего по стране на традиционную весеннюю уборку вошло около 2,3 млн человек, это порядка 25% населения всей республики. Помимо обычных граждан в уборке принял участие президент страны Александр Лукашенко, который высадил деревья в нацпарке. Он заявил, что от устоявшихся традиций в Белоруссии не будут отходить.

Напомним, что президент союзного государства Александр Лукашенко не вводит специальные режимы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Все госорганы работают в штатном режиме.

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