В первом полугодии 2105 любителей чтения появилось в Приморской краевой детской библиотеке, сообщает DEITA.RU. Это те ребята, которые впервые зарегистрировались в качестве читателей. Всего же библиотека за первое полугодие 2019 года приняла более 42 тысяч абонентов, предоставив для чтения порядка 112 тысяч экземпляров изданий различной тематики.



В марте текущего года Приморская краевая детская библиотека приняла участие во всероссийской акции «Дарите книги с любовью». Во вторую декаду февраля любой желающий мог поделиться книгой с жителями села Анучино Приморского края. За время акции удалось собрать более двух тысяч книг различных жанров. 6 марта книги для библиотек Анучино официально передали представителям муниципалитета.

Для детей 9-10 лет провели знакомство с русским фольклором через проведение летнего литературно-творческого проекта «Нестрашные истории про чудищ, юдищ и бук». В лёгком игровом стиле юные читатели еженедельно знакомились с особенностями русского фольклора и участвовали в творческих занятиях. На мероприятии было задействовано 162 читателя.

Помимо краевых мероприятий, за первое полугодие состоялось три межрегиональных конкурса, в которых состязались участники из Магаданской и Сахалинской областей, а также Приморского края.

Более подробные итоги работы Приморской краевой детской библиотеки можно увидеть в инфографике DEITA.RU.

Софья Корф