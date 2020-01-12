Более миллиона россиян попали в СИЗО через госуслуги

Более одного миллиона человек в России воспользовались за два последних года услугами электронной очереди при посещении СИЗО, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, речь идет о сервисах «ФСИН-визит» и «ФСИН-окно». Как рассказал агентству заместитель генерального директора компании «Специальные электронные системы» Александр Полькин, сервис «ФСИН-визит» позволяет следователям и адвокатам заранее записываться на посещение арестованных в СИЗО. С помощью электронной очереди можно заранее, даже за несколько дней, забронировать выбранное время. За неполные два года этой услугой воспользовались 394 тысячи человек.

Отдельная полезная услуга - «ФСИН-окно». Это электронная очередь для родственников заключенных на прием передач. Вместо ожидания в обычной очереди, которое могло занимать по несколько часов, особенно в крупных СИЗО, родственники могут заранее записаться, а точно в назначенное время сотрудник СИЗО примет у них передачу. За полтора года этой услугой воспользовались 659 тысячи человек.

По информации Александра Полькина, услуга электронной очереди «ФСИН-окно» уже введена в 30 учреждениях ФСИН в восьми регионах, в том числе во всех СИЗО УФСИН по Москве, в семи СИЗО и трех колониях в Подмосковье, петербургских «Крестах», в СИЗО Новосибирска, Курска, Ставрополя, Пятигорска, Астрахани, Братска и Ангарска.

Дмитрий Санников