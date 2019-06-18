Несмотря на ненависть к чиновникам, большая часть россиян хотела бы оказаться на их месте, сообщает DEITA.RU.

К такому парадоксальному на первый взгляд выводу пришли специалисты Института региональной экспертизы, проводившие недавно исследование опасного феномена современной политики – скандальных и резонансных высказываний российских чиновников, вызывающих рост протестных настроений в обществе. Эксперты отмечают, что феномен породила знаменитая фраза премьер-министра России Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь». С тех пор, а точнее с 2016 года, количество скандальных ляпов политиков увеличивается, как снежный ком, увеличивая пропасть между властью и жителями.

«В настоящее время в общественном сознании чиновничество воспринимается как замкнутая в себе социальная группа, оторванная от остальной части общества. Значительная часть государственных управленцев воспринимает свой статус как форму привилегии, а не как неизбежную ответственность перед обществом. Именно поэтому их резкие высказывания особенно болезненно воспринимаются значительной частью населения», – отмечают аналитики Института региональной экспертизы.

При этом, несмотря на рост враждебности к чиновничеству, большая часть россиян хотела бы оказаться на их месте. В подтверждение эксперты приводят результаты опроса аналитического центра Левада, который показал, что 55% россиян хотели бы работать в структурах государственной власти. При этом 64,7% заметили, что чиновники «озабочены только своими привилегиями и доходами» и что «главное для них — сама власть».

«В итоге складывается любопытная ситуация, что когда обычное население не любит чиновников, одновременно хочет оказаться на их месте, что говорит о господствующем стереотипе о заработной плате чиновников и повальной коррупции в госорганах», - делают вывод специалисты.

Иван Юрьев