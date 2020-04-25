Более половины россиян не получают полную зарплату на самоизоляции

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Лишь 45% респондентов сохранили весь объём зарплаты на карантине
Аналитический центр «Авито Работа» провёл онлайн-опрос среди профессионалов со всей страны, сообщает ИА DEITA.RU. Аналитики установили, что только у половины опрошенных (45%) зарплата осталась в полном объёме во время вынужденного режима самоизоляции.
По данным опроса, зарплату урезали 18% респондентов, чуть меньше – 16% направили «отдохнуть» в неоплачиваемый отпуск, тогда как оплатить отпуск смогли лишь трём процентам респондентов; под сокращение попало 5% опрошенных сотрудников.
Некоторым работникам, которые смогли уйти на «удалёнку» сократили зарплату (28% от числа сотрудников, которые перешли на удалённый режим работы).
Больше всего повезло сотрудникам, работающим в Приволжском и Сибирском федеральных округах – половине опрошенных из указанных субъектов сохранили зарплату в полном объёме.