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Более ста домов останутся без света в пятницу
Полный список адресов опубликовал МУПВ ВПЭС, сообщает
DEITA.RU.
В пятницу, 29 ноября, во Владивостоке пройдет плановое отключение электричества по всему городу.
В МУПВ ВПЭС объяснили это работами по ремонту и диагностике сетей. Света в домах не будет с 9.00 до 17.00.
Адреса:
Березовая ул. 1,
10,
4,
4А,
6,
6А,
8,
Бийская ул. 18,
26,
Вавилова ул. 10,
11,
11А,
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7Б,
Кирова ул. 7,
Кольцевая ул. 30,
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Мечникова ул. 1,
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11А,
11Б,
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Полтавская ул. 21А,
Суворовская ул. 33,
Успенского ул. 106,
Уютная ул. 46,
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Фанзавод ул. 34,
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Чичерина ул. 31,
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