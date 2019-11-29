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Более ста домов останутся без света в пятницу

свет

Полный список адресов опубликовал МУПВ ВПЭС, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 29 ноября, во Владивостоке пройдет плановое отключение электричества по всему городу.

В МУПВ ВПЭС объяснили это работами по ремонту и диагностике сетей. Света в домах не будет с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Березовая ул.  1,

10,

4,

4А,

6,

6А,

8,

Бийская ул.  18,

26,

Вавилова ул.  10,

11,

11А,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

22А,

23,

24,

24А,

25,

26,

26А,

27,

28,

28А,

29,

3,

30,

30А,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

4,

40,

42,

43,

44/1,

45,

46,

47,

48,

4А,

5,

6,

7,

8,

9,

Енисейская ул.  11,

12,

13,

14,

14А,

14Б,

15,

16,

17,

7,

7А,

7Б,

Кирова ул.  7,

Кольцевая ул.  30,

32,

33,

34А,

35,

36,

38,

39,

40,

41,

42,

43,

45,

Мечникова ул.  1,

10,

11А,

11Б,

13А,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

Полтавская ул.  21А,

Суворовская ул.  33,

Успенского ул.  106,

Уютная ул.  46,

48,

50,

Фанзавод ул.  34,

35,

Чичерина ул.  31,

33,

35,

48,

50,

52,

54

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