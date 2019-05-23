Минтруд спрогнозировал рост числа увольнений, сообщает DEITA.RU.



Специалисты Министерства труда РФ составили список профессий, представители которых могут потерять работу уже в начале лета. Всего в стране безработными должны оказаться порядка ста тысяч человек.

Как пишут «Известия», основная причина массовых увольнений - приостановка производства, которая вызвана перенасыщением рынка, а также зачистка банковского сектора и проблемы у частных транспортных компаний.

Больше всего безработных станет в Москве и Санкт-Петербурге, а также Свердловской и Кемеровской областях.

Больше всего шансов потерять работу у тех, кто занят в сфере автомобилестроения, банковской сфере и в производстве электрооборудования.

Меньше всего шансов оказаться без работы у ИТ-шников, врачей и фармацевтов.

Ранее сообщалось, что министр труда Максим Топилин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится. Он сказал об этом на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России. По словам Топилина, до 2024 года число граждан, живущих за чертой бедности, уменьшится наполовину.

Елена Миронова