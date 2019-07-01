Минобороны направило в пострадавшую от паводков территорию область более 1,3 тысяч военных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Кроме солдат в затопленные районы Иркутской области отправлено около 300 единиц техники. Вооружённые силы призваны оказать помощь гражданам.

Также будет проведён мониторинг биологической обстановки. Эксперты помогут расчистить подтопленные территории, врачи окажут медицинскую помощь пострадавшим и в случае необходимости эвакуируют их из зоны бедствия.

Разведка затопленной территории будет проводиться с воздуха с помощью беспилотников.

Дополнительные меры по оказанию помощи населению Иркутской области были приняты после прибытия на местность президента России Владимира Путина.

1 июля стало известно, что за сутки энергетики восстановили подачу электричества в 19 населенных пунктах Иркутской области.

Дмитрий Шевченко