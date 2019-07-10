Медицинским учреждениям запретят предлагать гражданам погребальные услуги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

И продажа, и экспозиция с похоронными принадлежностями в медучреждениях запрещаются. Ритуальные услуги в этих учреждениях и в моргах на их территории – запрещены.

Санитарам больше на разрешат предлагать в медучреждениях свои услуги, делать умершим макияж и требовать за это деньги с клиентов.

В настоящее время, как передает источник, для некоторых это дело стало заработком. В случае отказа родственников такие работники могут даже специально уродовать тела, проводя с ними какие-либо манипуляции. Это хотят запретить законодательно.

Анастасия Туркова