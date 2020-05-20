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Больничные листы продлили российским пенсионерам

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Мера будет действовать до 29 мая

До 29 мая автоматически продлят электронные больничные для россиянам старше 65 лет, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на REGNUM.

Однако для этого необходимо будет соблюсти несколько правил. Во-первых, граждане не должны были переходить на «удаленку», а во-вторых, они не должны были находится в отпуске, во время самоизоляции. Необходимы изменения уже были внесены.

Напомним, что ранее российским пенсионерам ушедшим на больничный все необходимые выплаты поступали из профильного фонда напрямую. В этот раз исключений не предвидится. Упрощенная схем начала действовать с 6 апреля, тогда работодатели должны были передать данные на работников старше 65 лет в ФСС, который отправлял все необходимые документы в медицинские учреждения. Тогда россияне должны были самоизолироваться дома или на даче.

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