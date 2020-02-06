Больной коронавирусом китаец рассказал о лечении в России

Гражданин Китая, который оказался болен пневмонией, вызванной новым коронавирусом, рассказал журналистам, как его лечат в России, сообщает ИА DEITA.RU. Вань Юньбинь имеет вид на жительство, поэтому все медицинские услуги ему оказывают бесплатно.



Поначалу, рассказал мужчина журналистам из Китая, жители Читы очень переживали, что среди них был зараженный коронавирусом человек. Но позже стали его поддерживать в соцсетях. Как пишет РИА Новости, мужчина до сих пор находится в больнице в городе Чита. Из симптомов пневмонии остался только кашель – в остальном болезнь отступает.

Гражданин КНР рассказал, что кормят в больнице хорошо: врачи даже иногда угощают его чаем с печеньем. Да и в целом медики в больнице делают что могут и работают на износ.

Вань Юньбинь надеется, что скоро вирус излечится, и его отпустят домой – к жене и дочке.