Неожиданные результаты дало исследование оценки качества первичных телемедицинских консультаций, сообщает DEITA.RU.

Телемедицину можно условно разделить на два направления. Первое из них «врач-врач». Специалисты из разных городов страны связываются друг с другом, устраивая дистанционный консилиум и даже проводя операции под руководством более опытных коллег. Этот способ коммуникации успешно используется уже много лет.

Другое дело, когда пациент сам связывается с врачом. Число таких коммерческих сервисов в Интернете постоянно увеличивается. Все больше людей готовы довериться врачу на расстоянии и платить за это деньги. Но, как показало исследование, практическая польза от такой телемедицины весьма сомнительна.

Как отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов, телемедицинские сервисы пока не приносят реальной пользы пациентам.

Об этом медицинский эксперт заявил на Международном саммите MIR «Менеджмент в диагностике». Как пишет портал российского врача «Медвестник», исследование было проведено основательно. Актеры сыграли пациентов на основе реальных историй болезни, обратившись в разные телемедицинские сервисы. Как водится, все врачи во время удаленной консультации спросили про жалобы и историю болезни.

Но, как отметил Сергей Морозов, целевая диагностическая гипотеза достигнута была всего в 25% случаев, то есть диагноз как таковой не сформулирован. В итоге в 75 % случаев телеврачи рекомендовали записаться на очный прием и провести дополнительное обследование. Любопытно, что в 62% случаев было назначено лечение. Которое по действующему российскому законодательству в телемедицинских консультациях назначать нельзя.

Накануне Счетная палата опубликовала результаты проверки Минздрава. По мнению аудиторов, главное российское медицинское ведомство не обеспечило правового регулирования телемедицины и ее равномерного применения. Как следствие, телемедицина в России развивается не во всех регионах страны и применяется бессистемно и недостаточно. Номенклатурой предусмотрены 10 видов услуг, но фактически самыми востребованными являются два: расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических и рентгенографических исследований.

Дмитрий Санников