Больную душу экс-мэра Веркеенко не отпускает город Мечты

Не закрытый политический гештальт, похоже, не дает покоя бывшему самому «быстрому» мэру Владивостока Виталию Веркеенко, сообщает «DEITA.RU».

«Быстрому» - это потому, что ВВ, как его называли, успел пробыть на посту руководителя краевой столицы немногим больше полугода, а затем под давлением неких обстоятельств ушел по собственному желанию, зато в отличие от своих предшественников здоровым, не в наручниках и даже без уголовной статьи. В числе этих самых «обстоятельств» называли и возможное давление со стороны другого экс-мэра Владимира Николаева, и боязнь не сработаться с командой нового губернатора Кожемяко, и еще целую кучу взаимоисключающих причин.

Однако Виталий Васильевич, похоже, верит в свою политическую реинкарнация, именно такой вывод можно сделать из его поста в социальных сетях:

«День 2 октября - самые сильные и эмоциональные воспоминания. Благодарен, друзья, за поддержку самого непростого решения в моей жизни. Прошу прощения, что не успел сделать задуманного, не оправдал надежд многих. Год прошёл, душа всё еще болит... Владивосток, по-прежнему, остается городом Надежды. Но городом Мечты ему ещё предстоит стать. Время придёт. Об идеях и планах я еще проинформирую!».

Очевидно, что сам Веркеенко еще верит в свою политическую узнаваемость, однако создается впечатление, что с новыми управителями края он общего языка не нашел, очевидно ему что-то пообещали в самом начале, но той поддержки, которая была при губернаторе Миклушевском, бывший градоначальник не получил, несмотря на всю свою лояльность.

Более того, может показаться, что вслед за политической карьерой пошел на спад и бизнес семьи Веркеенко.

«Любимая игрушка» бизнесмена – «Примринг» пропала из информационного поля, а в этом году куда-то потерялось и флагманское мерпоряитие комплекса, входившее в национальный событийный календарь – международная дрифт-битва D1 по японской франшизе. Да и с погодой в этом сезоне не повезло - «Примринг» за городом, туда чаще всего только на событийку и ездили, а дождливое лето – провал сезона. Объект немаленький и недешевый, на что рассчитывает «самурай» Веркеенко, непонятно.

Еще один объект экс-мэра – бывший Терминал старого аэропорта Владивосток, он выставил на продажу, как только покинул мэрское кресло. Соответствующее объявление было опубликовано в интернете.

Не слышно и о прорывном производстве китайских грузовиков, которое обещала резидент СПВ компания «Юбо-Сумотори». Как и об агропромышленном кластере «Тай Юань» - ГК «Сумотори» совместно с китайской компанией в рамках СПВ планировала создать современный комплекс по производству, обработке и экспорту сельхозпродукции в Шкотовском районе Приморья. Сообщалось о том, что проект будет реализовываться в три этапа, до 2024 года, к этому моменту общая площадь обрабатываемых земель достигнет 7 тысяч гектаров, а объем инвестиций – 6 миллиардов рублей.

Еще три проекта «Сумотори» планировала реализовать в ТОР «Надеждинская» - это завод по утилизации автомобилей, строить который начали 2 года назад, но пока его нет. Еще Веркеенко обещал приморцам дешевые электрокары, российско-японский проект получил название «Прометей». Ожидалось, что первые машины сойдут с конвейера в 2019-м, но пока не слышно и про них. Проект по строительству административно-гостиничного комплекса «ТОРА» - гостиница и офисы для резидентов ТОР – тоже, видимо, пока остается только в планах.

При этом наиболее рентабельный и наименее рискованный бизнес Веркеенко, компании - «Сумотори-АВТО», «Сумотори-АВТО-ФВ» и «Сумотори-АВТО-СМ», специализирующийся на продаже машин и показавший за прошлый год суммарную выручку почти 1,5 млрд. рублей, перешел под контроль другого приморского бизнесмена – совладельца Рыбного порта Дениса Сараны, подконтрольному ему ООО «ДВ Инвест» принадлежит 90% доля этих фирм.

Михаил Светлов