Больные туристы зачастили в Приморье

Приморский край оказался вторым российским регионом в рейтинге мест, где можно бюджетно подлечиться и одновременно отдохнуть, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно сведениям туристического портала «Турстат», приморская медицина оказалась одновременно недорогой и качественной, что привлекает сюда желающих поправить здоровье без серьезных трат.

«В регионах с самым бюджетным лечебно-оздоровительным отдыхом можно забронировать путевки по цене от 1 000 до 1 300 рублей в сутки. Эта цена включает в себя как проживание, так и питание, и лечебные процедуры», – пишут авторы исследования.

Специалисты проанализировали сведения о бронировании мест в медучреждениях зимой и весной 2020 года. Заявки поступали не только от жителей других регионов, но и из-за рубежа. Данные представил сервис Санатории-России.рф.