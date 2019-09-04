Перед тем, как получить заветное водительское удостоверение, россияне проходят непростую медицинскую комиссию. Следующая медкомиссия светит автолюбителям только через десять лет, когда им предстоит обновлять корочку. Многие задаются вопросом, а если заболевание, запрещающее водить автотранспорт, наступает через, скажем, три года, как быть в таком случаем? Да и как понять, при этом заболевании можно водить или нет? В этих вопросах разбиралось DEITA.RU.

Существует три вида противопоказаний для вождения. Все они указаны в законе о безопасности транспортных средств в 23-й статье.

Во-первых, есть ряд заболеваний, при которых категорически запрещено водить автомобили. В их числе, эпилепсия, ряд психических расстройств, шизофрения, болезни настроения, невротические болезни, умственная отсталость, психические отклонения из-за специальных лекарств, ахроматопсия, слепота.

Также существует показание к вождению при помощи каких-либо конструктивных приспособлений. Например, люди без ног могут водить машину с ручным управлением, а россияне с плохим зрением обязательно должны носить очки или контактные линзы.

В третьей группе находятся люди, которые могут водить машину, не им запрещено управлять мотоциклом, троллейбусом и автобусом.

Стоит помнить, что инспектор не только заподозрит у водителя какое-то серьезное заболевание, но и сможет доказать, что оно существует, придется платить штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. А через суд такого водителя лишат права управлять транспортным средством.

Екатерина Брязгунова