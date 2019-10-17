Большая вода может смыть правительство

Совещание по вопросам ликвидации паводков на Дальнем Востоке провел президент Владимир Путин. Первым под горячую руку Путина попался заместитель председателя Правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Он признал ряд недоработок, сообщает DEITA.RU.

На вопрос Путина - что происходит в пострадавших регионах - Мутко ответил, что во всех 135 пострадавших населенных пунктах «в целом» жизнедеятельность восстановлена.

Так, социальные выплаты в грандиозной сумме в 10 тысяч рублей получили 46554 гражданина. Деньги на этом практически кончились, но в судах еще 220 заявлений, по которым еще неясно, получат ли деньги граждане.

Также не хватило денег, взятых изначально из резервного фонда для решения проблем с сертификатами. Сначала Мутко взял для этих целей 14,7 миллиарда, но в дальнейшем потребовался еще миллиард.

По словам замминистра, работа закрыта на 78 процентов, а остальное - это отдельные дела, по которым люди судятся с целью доказать свое право на компенсации. Не решен вопрос и капремонтом пострадавшего жилья. Сейчас подано 2275 заявлений, а выдали всего 1400 свидетельств.

Мутко также связал это с судебными тяжбами. Кроме того, если пострадавший житель решает делать ремонт сам, ему платятся только 50 процентов положенной компенсации. Многие люди решаются на это из-за постоянно сдвигающихся сроков. А жить нужно здесь и сейчас.

Мутко признал, что если многоквартирные дома хоть как-то расселяются либо восстанавливаются, то индивидуальное жилье серьезно стопорит процесс. Отремонтировано всего 406 таких помещений. Кроме того, Виталий Мутко сообщил о 308 студентах, которые будут переведены на бесплатное образование.

Однако этого еще не произошло - чиновники ждут «системного решения». Впрочем, бесплатно полностью все равно не получится, пока есть договоренность лишь о том, что пострадавшие не платят лишь за первый семестр.

В ответ на «понимающее требование» президента Виталий Мутко пообещал закрыть все вопросы на текущей неделе.

Напомним, прошедшее лето ознаменовалось крупнейшими паводками в Сибири. Несколько крупных городов практически полностью были затоплены, тысячи семей лишились крова. Особенно пострадал город Тулун - там было затоплено около 900 домов, в которых живет около 1700 человек.

Василий Кучин