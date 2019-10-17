Новости
Сбербанк рассказал об оплате проезда банковской картой
17 Октябрь 2019, 13:00
Современные методы лечения детей с заболеваниями опорной системы обсудили во Владивостоке
17 Октябрь 2019, 12:47
Глава района послал журналистов к губернатору
17 Октябрь 2019, 12:45
«Оглохли от увиденного» — раскрыты подробности истории с большегрузом
17 Октябрь 2019, 12:30
Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проходят в Приморье
17 Октябрь 2019, 12:26
Кто сильнее: Шесть кандидатов на кресло мэра Уссурийска
17 Октябрь 2019, 12:15
Каким будет ноябрь, сказали в Гидрометцентре
17 Октябрь 2019, 12:00
Коррупционеров оставят без жилья
17 Октябрь 2019, 11:45
Большая вода может смыть правительство
Совещание по вопросам ликвидации паводков на Дальнем Востоке провел президент Владимир Путин. Первым под горячую руку Путина попался заместитель председателя Правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Он признал ряд недоработок, сообщает DEITA.RU.
На вопрос Путина - что происходит в пострадавших регионах - Мутко ответил, что во всех 135 пострадавших населенных пунктах «в целом» жизнедеятельность восстановлена.
Так, социальные выплаты в грандиозной сумме в 10 тысяч рублей получили 46554 гражданина. Деньги на этом практически кончились, но в судах еще 220 заявлений, по которым еще неясно, получат ли деньги граждане.
Также не хватило денег, взятых изначально из резервного фонда для решения проблем с сертификатами. Сначала Мутко взял для этих целей 14,7 миллиарда, но в дальнейшем потребовался еще миллиард.
По словам замминистра, работа закрыта на 78 процентов, а остальное - это отдельные дела, по которым люди судятся с целью доказать свое право на компенсации. Не решен вопрос и капремонтом пострадавшего жилья. Сейчас подано 2275 заявлений, а выдали всего 1400 свидетельств.
Мутко также связал это с судебными тяжбами. Кроме того, если пострадавший житель решает делать ремонт сам, ему платятся только 50 процентов положенной компенсации. Многие люди решаются на это из-за постоянно сдвигающихся сроков. А жить нужно здесь и сейчас.
Мутко признал, что если многоквартирные дома хоть как-то расселяются либо восстанавливаются, то индивидуальное жилье серьезно стопорит процесс. Отремонтировано всего 406 таких помещений. Кроме того, Виталий Мутко сообщил о 308 студентах, которые будут переведены на бесплатное образование.
Однако этого еще не произошло - чиновники ждут «системного решения». Впрочем, бесплатно полностью все равно не получится, пока есть договоренность лишь о том, что пострадавшие не платят лишь за первый семестр.
В ответ на «понимающее требование» президента Виталий Мутко пообещал закрыть все вопросы на текущей неделе.
Напомним, прошедшее лето ознаменовалось крупнейшими паводками в Сибири. Несколько крупных городов практически полностью были затоплены, тысячи семей лишились крова. Особенно пострадал город Тулун - там было затоплено около 900 домов, в которых живет около 1700 человек.
Василий Кучин