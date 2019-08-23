Спад воды на приморских реках отмечают метеорологи, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

По информации приморских синоптиков, сейчас на реках региона паводковая ситуация стабильная. Из-за дождей, прошедших в последние сутки, лишь в отдельных реках центральных, западных районов и восточного побережья уровень воды повысился на 20-40 см. При этом из берегов реки не вышли, обошлось без разливов и затоплений.

Отметили метеорологи, что в бассейне реки Раздольная на территории Уссурийского и Надеждинского районов продолжается спад уровня воды. Хотя и здесь сохраняется подтопление пойм на глубину 0,7-0,9 м. В Октябрьском районе на приграничной территории на реке Раздольная отмечаются колебания уровня воды, с подтоплением низкой поймы. По прогнозу приморских синоптиков, 24-25 августа река войдет в коренные берега.

Продолжается спад уровня воды в нижнем течении рек Большая Уссурка (Дальнереченский район) и Бикин (Пожарский район). Сохраняется подтопление поймы реки Большая Уссурка в районе г. Дальнереченск. В нижнем течении рек Малиновка (Дальнереченский район) и Комиссаровка (Ханкайский район), в среднем течении р. Уссури (Дальнереченский, Пожарский районы) наблюдается высокое стояние уровня воды, сохраняется затопление пойм рек.

Сохраняется небольшой подъем воды в нижнем течении Илистая (Черниговский район), максимальные уровни паводка ожидаются 24-25 августа, при отметках близких к выходу воды из берегов. На остальных реках наблюдаются преимущественно несущественные колебания уровня воды. Водность рек остается повышенной. Сохраняется подтопление пойм рек Крыловка, Маревка, Абрамовка.

Дожди, прогнозируемые на ближайшие двое суток, увеличат продолжительность высокого стояния уровня воды и затопление пойм рек. На отдельных участках рек возможно формирование дополнительных подъемов на 0,3-0,5 м, без разливов и затоплений. Повсеместный интенсивный спад воды в реках ожидается с 25 августа.

Дмитрий Санников