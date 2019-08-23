В ближайшее время региону стоит готовиться сразу к двум ударам стихии, сообщает DEITA.RU.



Последние три дня китайская провинция Сычуань страдает от проливных дождей. Стихия обрушилась на регион 20 августа – с этого времени дожди не останавливались.

Как пишет РИА Новости, от бедствий, вызванных дождями, уже погибло 11 человек. Еще 26 пока числятся пропавшими без вести.

Отметим, что ранее приморские синоптики предупредили, что в Тихом океане зародились две тропические депрессии. Есть вероятность, что они подойдут к территории Приморья, а одна усилится до тропического шторма.

Елена Миронова