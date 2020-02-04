Больше цифр может появиться на госномерах автомобилей

Регионы на автомобильных номерах могут начать обозначать тремя цифрами, сообщает DEITA.RU. В МВД предложили добавлять одну цифру для устранения дефицита номеров в регионах.

В связи с увеличением количества автомобилей на дорогах страны возникла необходимость добавления ещё одной цифры к коду региона. Ранее, из-за особенностей начертания цифр, было предложено добавлять либо единицу, либо семёрку. Обе цифры достаточно узкие для того, чтобы «составить компанию» двум другим цифрам в коде того или иного региона. Однако на текущий момент в МВД проверили, что даже самые широкие цифры – четверки смогут уместиться в окошко для кода региона. Поэтому дополнительно могут быть добавлены любые цифры, от 1 до 9, как отмечает «Российская газета».

Стоит отметить, что ранее сложности с нехваткой номеров также возникали, однако потом проблема была решена благодаря изменениям в законе, позволяющим оставлять прежний номер автомобиля у нового владельца, а также использовать вышедшие из употребления госномера.

Однако новые изменения в законе влекут за собой новые проблемы. Так, с 1 января текущего года автовладелец обязан регистрировать автомобиль по месту собственной постоянной регистрации. Поэтому в регионах вновь может возникнуть дефицит номеров.

На данный момент проект данного приказа МВД опубликован для общественного обсуждения в сети.