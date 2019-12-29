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Больше камер слежения появится в самолётах в Новом году

самолет

Камерами, которые будут делиться информацией, происходящей на борту авиалайнера, могут оснастить российские самолёты в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Скрытые камеры слежения на данный момент присутствуют практически на каждом авиалайнере. Видео с данных камер позволяет пилотам лучше контролировать ситуацию, происходящую на борту. Так, например, в случае захвата самолёта, пилоты смогут вовремя узнать о противоправных действиях, благодаря чему появится больше времени для обеспечения безопасности.

Постановлением Правительства РФ №886 от 28 июля 2019 года утвержден список требований, которые российские авиакомпании должны осуществить в наступающем году. Перевозчики должны оборудовать самолёты системами видеофиксации и трансляции. По оценкам Аэрофлота, переоборудование будет стоить свыше 589 млн долларов. Поэтому Аэрофлот просит отсрочить реализацию задумки Правительства.

Стоит отметить, что появление камер слежения на борту будет проводиться в целях обеспечения антитеррористической безопасности.

Софья Корф

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