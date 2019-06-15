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Источник изображения: Сергей Трэйне

Более трех тысяч приморцев оштрафовали в этом году за курение в неположенном месте, сообщает DEITA.RU. Если называть точные цифры 3272 протокола выписали гражданам полицейские. 
Отвечать гражданам пришлось не только за сам факт курения посреди улицы или в помещении, где это запрещено, но и за пропаганду курения среди несовершеннолетних. 
Если посчитать все штрафы, которые приморцам довелось заплатить за данное правонарушение, получится 1 миллион 32 тысячи рублей. 
Но не только за курящими наблюдает полиция: отслеживается также розничная торговля табачной продукцией вблизи школ и других мест, где обучаются дети. 
Анастасия Туркова

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