Более трех тысяч приморцев оштрафовали в этом году за курение в неположенном месте, сообщает DEITA.RU. Если называть точные цифры 3272 протокола выписали гражданам полицейские.

Отвечать гражданам пришлось не только за сам факт курения посреди улицы или в помещении, где это запрещено, но и за пропаганду курения среди несовершеннолетних.

Если посчитать все штрафы, которые приморцам довелось заплатить за данное правонарушение, получится 1 миллион 32 тысячи рублей.

Но не только за курящими наблюдает полиция: отслеживается также розничная торговля табачной продукцией вблизи школ и других мест, где обучаются дети.

Анастасия Туркова

