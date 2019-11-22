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Больше половины доходов россиян уходят банкам

Кредит

Каждый второй заемщик в России отдает большую часть зарплаты банкам. К такому выводу пришли эксперты Минэкономразвития РФ, подсчитав средний показатель долговой нагрузки граждан. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно расчетам сотрудников ведомства, около сорока двух процентов россиян, взявших кредит в банке или расплачивающихся ранее взятый заем, ежемесячно отдают своему кредитору от пятидесяти процентов заработной платы и больше. Таких

Министр экономики Максим Орешкин заявил, что указанные цифры говорят о большой закредитованности россиян, взявших на себя несопоставимую со своими регулярными доходами долговую нагрузку. По его словам, перед ведомством стоит задача по радикальному снижению указанной доли заемщиков в течение следующих пяти лет в рамках реализации плана работы по экономическому развитию страны.  

Таким образом, по мнению Орешкина, высокий ПДН россиян и рост потребительской закредитованности, возникшей из-за оформления россиянами новых займов без погашения ранее взятых, может привести к острой проблеме в финансовых делах людей. Например, через два года уровень ПДН может достигнуть столь критического показателя, что граждане России просто не смогут погашать банковские задолженности.

Екатерина Цой

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