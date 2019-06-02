Около 52% малых и средних предприятий из числа тех, кто столкнулся с банковскими блокировками, были вынуждены полностью прекратить операции, сообщает DEITA.RU.

Как пишет The Bell, при этом доля компаний, перешедших на наличный расчет, за год выросла в четыре раза — до 8%. Предприниматели уже несколько лет жалуются на необоснованные блокировки со стороны банков. В том числе в конце 2018 года на встрече BellClub с Эльвирой Набиуллиной. После этого руководитель Банка России подчеркнула, что правила блокировок и составления черных списков компаний, которые рассылаются банкам, будут смягчены.

Регулятор сообщил изданию, что всего реабилитировано более 11,5 тысяч лиц. По данным Росфинмониторинга, в пользу бизнеса вынесено 37% решений, а в 63% случаев выиграли банки.

Банк России утверждает, что изменил подход к составлению черных списков (на их основании бизнесу могут отказать в обслуживании вообще все банки). Теперь регулятор сообщает банкам только о высокорисковых клиентах.

Дмитрий Санников