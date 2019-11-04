Больше половины приморцев не знают о празднике

По данным последнего опроса на тему осведомленности населения о памятных датах и праздниках в России, всего 40,3% приморцев знают о Дне народного единства, сообщает DEITA.RU по материалам Приморского научно-исследовательского центра социологии.

«Солидаристский праздник, ради отвлечения от 7 ноября. День народного единства. То есть вы, со своей зарплатой в 30к, едины с Дерипаской, с миллиардным состоянием, вы же россияне, оттого и едины», - комментируют приморцы в социальных сетях.

Несмотря на незнание большинством приморцев истории Дня народного единства, отмечают его в этом году с размахом – с 1 по 4 ноября. Уже прошел очередной Конгресс народов Приморья, а на 25 площадках по всему краю приморцы написали «Большой этнографический диктант».

Ну а 4 ноября праздник во Владивостоке начинается с митинг-концерта, который пройдет с 12.00 до 13.00 на Корабельной набережной Владивостока у мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ».

После него стартует фестиваль «Мы едины» на центральной площади города, который включит обширную спортивную программу, праздничный концерт, творческие мероприятия, гастрономическую площадку и многое другое. “Гвоздь” концерта – певица Чили, которая выступит с 17.00 до 18.00.

Дмитрий Санников