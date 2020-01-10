Больше половины российских туристов не вышли на работу

Большая часть граждан России, которая на новогодние праздники покинула страну с туристическими целями, еще не вернулась на родину, сообщает DEITA.RU.

Согласно исследованиям туристического сервиса OneTwoTrip, около 60% российских туристов не вышли на работу 9 и 10 января – в дни официального окончания каникул.

Специалисты сообщают, что многие запланировали вернуться к трудовым обязанностям только со следующей недели. А в четверг и пятницу большинство из них только возвращается в родную страну.

При этом, 40% граждан вернулось в Россию до начала короткой рабочей недели. Отмечается, что многие бронировали путешествие вместе с поездкой и самим отдыхом на семь дней в среднем.

Ранее отмечалось, что большинство россиян предпочитает встречать Новый Год дома или в гостях, и планирует путешествия таким образом, чтобы не находиться в праздничную полночь в поезде или самолете.

Александра Маслова