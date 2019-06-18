Только 47% выпускников школ собираются поступать в вузы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Сервис Superjob провёл опрос, результаты которого говорят о том, что большинство школьников не планирует получать высшее образование после окончания учёбы.

Такие данные получены от родителей, которые передали исследователям планы своих чад. Примечательно, что желание получить профессиональное образование появилось у 25% школьников, хотя ещё в 2010 таких было всего 8%.

Сразу после окончания школы пойдут искать работу только 1% бывших учеников.

Ранее сообщалось о том, что студенты и аспиранты смогут получать стипендию даже в случае если лицевой счёт их учебных заведений заблокирован банком.

Дмитрий Шевченко