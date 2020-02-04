Больше половины штрафов ГИБДД можно будет оплатить со скидкой 50%

Как сообщили в Минюсте, согласно новому КоАП, больше половины штрафов административных правонарушений можно будет оплатить со скидкой в 50%, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Новый КоАП будет включать в себя 1666 составов административных правонарушений, более 1000 из которых попадает под «дисконт» с возможностью уплаты штрафных санкций в размере 50%. Сюда включены практически все нарушения в области ПДД, за исключением особо тяжких и с повышенной степенью опасности для окружающих. То есть под скидку в 50% попадает практически 60% всех предусмотренных в кодексе административных правонарушений.

Кроме того, в Минюсте напомнили, что если копия штрафной санкции пришла по истечении 20 дней со дня выписки, срок оплаты подлежит восстановлению в судебном порядке.

Измененные кодексы войдут в силу с 1 января 2021 года. На данный момент все желающие могут ознакомиться с их проектами на официальном сайте для размещения правовых актов.

Напомним, что в новом проекте КоАП предусмотрено наказание для водителей-лихачей, любящих «опасное вождение», а также для тех, кто систематически нарушают ПДД. Если в течение 12 месяцев за водителем будут трижды зафиксированы грубые нарушения ПДД, он может лишиться заветного удостоверения на срок от 12 до 18 месяцев.