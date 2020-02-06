Больше половины женщин мира недовольны размером груди

Согласно проведенного британскими учеными опросу, более 70% женщин со всего мира недовольны своей грудью, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ТАСС.

Опрос проводился среди 20 тысяч женщин из 40 европейских, американских, азиатских и африканских стран в возрасте от 19 до 94 лет с целью выявить насколько представительницы прекрасного пола довольны формой и размером своей груди, а также как меняется эта тенденция в зависимости от возраста и территориальной принадлежности респонденток.

Результаты исследования показали, что порядка 70% участвовавших в опросе дам хотели бы что-то изменить в размере и форме своей груди. Так, например, около половины опрашиваемых хотело ее увеличить, а 23% - наоборот, сделать меньше. Примерно треть девушек посчитало, что у них нет проблем с этой частью тела.

В ходе данного исследования британские ученые сделали вывод, что чем старше становится женщина, тем меньше ее волнует желание получить идеальные формы. Возможно, это связано с материнством, когда для женщины этот орган начинает выполнять скорее рабочую функцию, чем эстетическую. Эти показатели также сильно разнились в зависимости от национальности. Так, например, девушки из азиатских стран больше недовольны своими формами, чем женщины из Африки.

В контексте проведенного опроса ученые также отметили тревожный сигнал в стремлении прекрасной половины человечества изменять свою внешность в угоду веяний моды. Они считают, что такие предубеждения сильно сказываются не только на психологическом, но и на физическом здоровье женщин.