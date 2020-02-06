Больше полутора тысяч коррупционеров Приморья привлечены к ответственности

В ходе расширенного заседания коллегии краевой прокуратуры, посвященного итогам прошлого года, было выявлено более 5 тысяч фактов коррупции, по которым выше 1800 коррупционеров понесут наказание, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Прокуратуру Приморского края.

На заседании присутствовали прокуроры всех уровней, руководители органов правоохранения, председатель Приморского краевого суда, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На повестке дня встал вопрос об укреплении правопорядка в крае и соблюдении законов, а также отмечены итоговые работы в этом направлении.

За прошлый год прокурорами было выявлено порядка 80 тысяч нарушений в сфере следования законов и соблюдения свобод и прав человека, по которым внесено уже более 50 тысяч мер реагирования.

Обнаружено и пресечено порядка 18 тысяч преступлений в сфере различных отраслей экономики. Продолжена работа по пресечению ущемления прав предпринимателей. В сфере борьбы с коррупцией выявлено свыше пяти тысяч нарушений закона, произведено более 1,5 тысяч мер реагирования, привлечены к наказанию 1800 человек.

Особое внимание уделено защите прав детей. Сотрудниками прокуратуры выявлено порядка 15 тысяч нарушений закона и приняты соответствующие меры по их восстановлению.

В целом, по итогам прошедшего года отмечено снижение преступности в крае, в том числе убийств, изнасилований и хищений.