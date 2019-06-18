Работодателей предложили штрафовать, сообщает DEITA.RU. В Ленинградской области депутаты вспомнили про тех, кто отказывает гражданам в приеме на работу.

Работодателей, возможно, начнут наказывать рублем, если они откажутся трудоустроить ребенка-сироту, ребенка из неполной, многодетной или малообеспеченной семьи после окончания учебного заведения – среднеспециального или высшего.

Чтобы избежать штрафа, работодатель должен будет резервировать места для граждан из вышеуказанных категорий и выпускников, которым нужна социальная защита. Такие молодые люди не получают свои рабочие места из-за того, что за этим никто не следит и не предусмотрена ответственность, заявили депутаты.

Как предложили авторы инициативы, в качестве первоначальной меры за нарушение можно использовать предупреждение, а затем и штрафы определенного размера.

Анастасия Туркова