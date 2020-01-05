Больше вопросов станет в экзамене на права

С 2020 года ГИБДД добавит больше заданий в экзаменационные билеты, сообщает DEITA.RU.

По мнению госавтоинспекторов, увеличение количества вопросов поможет лучше проверить знание дорожных правил среди кандидатов на получение водительского удостоверения.

Как передает телеканал 360, «Кандидату на права нужно, прежде всего, уметь безопасно управлять автомобилем. Это значит, что в теоретический экзамен включат новые вопросы на эту тему», - заявил заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Николай Гиляков.

Саму же процедуру проведения экзамена тоже изменят. В теоретическую часть войдут блоки «Основы безопасности вождения», ПДД, «Законодательство», «Устройство ТС», «Профессиональный блок» и «Психология».

Ранее ГИБДД анонсировала, что с октября 2020 года в России могут упразднить начисление штрафных баллов на практическом экзамене. В Госавтоинспекции отметили, что реформа аттестации кандидатов в водители в процессе разработки, но авторы нового закона планируют отказаться от штрафных баллов при оценке практических навыков вождения россиян на экзамене.

Дмитрий Санников