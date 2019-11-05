«Больше всего бесит» — новую пенсионную идею обсуждают россияне

Накопительную часть пенсии хотят разрешить тратить на улучшение жилищных условий, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрий Скриванов.

По мнению Скриванова, участники негосударственных пенсионных фондов должны иметь право распоряжаться накопленными средствами по своему усмотрению. Накопительную часть пенсии можно было бы использовать так же, как материнский капитал, — на улучшение жилищных условий, получение образования детей и внуков.

Отмечается, что на данный момент использовать накопительную часть пенсии можно только по назначению или на дорогостоящее лечение.

ИА DEITA.RU провело опрос среди россиян, насколько такое новшество граждане считают правомерным. Так, 90 процентов граждан сказали, что данная мера правомерна.

«Да, на жилье - идеально. Ибо на «безбедную старость» все равно придется самостоятельно копить. Да и не факт, что до моей пенсии все эти фонды доживут вместе с моими «накоплениями», — отметила 24-летняя Екатерина.

«Я категорически против. А я потом на что жить буду? На три копейки, которые выплатит государство, или ходить на работу, пока маразм не схватит, если доживу до него?» — удивляется 29-летняя Валерия.

«Я в пенсии не верю... Но я считаю, что если человек умер до выхода на пенсию, то его накопительная часть должна перейти его супругу(е) или детям», — отмечает 26-летний Никита.

«Звучит так, будто самой пенсии на такие вещи хватать и не должно. Да, безусловно, накопительная часть, по моему мнению, для того и нужна, чтобы «накопить» на перечисленные блага. Однако для этого было бы неплохо, если бы государство перестало отбирать у нас ту самую накопительную часть (или замораживать её)», — смеется 27-летния Дмитрий.

«Накопительная часть пенсии — это накопленная человеком сумма его денег, которой он может распоряжаться, как хочет. Если истратил — пенсия уменьшится», — отметил 36-летний Виталий.

«А меня больше всего бесит, что, когда уходят из жизни родственники, его деньги куда-то исчезают», — согласился с Никитой 40-летний Игорь.

«Для того чтобы какие-то деньги были, надо дожить до 50 лет, тогда будет накопительная пенсия. Дети уже взрослые, квартира в основном уже есть. А на внуков… Пусть их родители работают, я свой родительский долг выполнила. В итоге — накопительная часть на жизнь, на путешествия и, конечно, на случай болезни», — отметила 45-летняя Ольга.

Екатерина Брязгунова