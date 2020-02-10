Больше всего отелей для романтического отдыха нашли в Петербурге

По результатам исследования сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, больше всего отелей для романтического отдыха находится в Петербурге. В тройке лидеров также разместились Москва и Суздаль, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», критерии для отбора отелей с романтическим отдыхом несложны. В них можно заказать шампанское и ужин в номер. Также там обычно предлагают спа-услуги, есть номер для молодоженов, роскошные люксы с гидромассажной ванной и прекрасным видом на город.

В тройке лидеров рейтинга также оказались Москва и Суздаль. Также большой выбор отелей для романтического отдыха предоставляется на курортах Краснодарского края (Геленджик и Сочи). Кроме того, в десятку вошли Калининград, Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.