Больше взяток стали давать в России

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взятка

Количество преступлений, связанных с дачей взяток выросло в России в этом году, сообщает «DEITA.RU». Так, согласно отчетным данным Генеральной прокуратуры РФ, за последний год количество зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взятки выросло более чем на треть (на 35,4%), а посредничество во взяточничестве увеличилось почти в полтора раза - 46,4%. При этом сами правоохранители склонны полагать, что это не преступлений стало больше, а выявлять их стали чаще. При этом общее количество коррупционных преступления выросло весьма скромно – порядка 3,6%.

При этом, не смотря на такие оптимистичные прогнозы ведомства г-на Чайки, коррупция остается одним из основных страхов россиян. Именно об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра» на тему, что более всего тревожит россиян, сообщает DEITA.RU.

Так вот как раз рост коррупции и взяточничества занимает в новом рейтинге почетное третье место. Интересен тот факт, что это рекордные показатели за последние 10 лет. До этого момента максимально обеспокоены коррупцией граждане были в 2009 году.

Михаил Светлов

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