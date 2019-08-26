Водитель не справился с управлением, сообщает DEITA.RU со ссылкой на паблик dps_vl.

Грузовик Mercedes устроил массовое ДТП во Владивостоке на улице Выселковая. Судя по фотографиям с места происшествия, в результате аварии повреждены два легковых автомобиля и небольшой грузовик.

Скорее всего рулевой большегруза не рассчитал дистанцию и не успел затормозить перед легковушками, которые выполняли манёвры.

Очевидцы сообщают о том, что в результате ДТП пострадал водитель такси, которого грузовик ударил сзади.





Дмитрий Шевченко