26 Август 2019, 12:30
Большегруз протаранил 3 машины в столице
Источник изображения: dps_vl
Водитель не справился с управлением, сообщает DEITA.RU со ссылкой на паблик dps_vl.
Грузовик Mercedes устроил массовое ДТП во Владивостоке на улице Выселковая. Судя по фотографиям с места происшествия, в результате аварии повреждены два легковых автомобиля и небольшой грузовик.
Скорее всего рулевой большегруза не рассчитал дистанцию и не успел затормозить перед легковушками, которые выполняли манёвры.
Очевидцы сообщают о том, что в результате ДТП пострадал водитель такси, которого грузовик ударил сзади.
Дмитрий Шевченко
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