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Большегруз протаранил легковушку: пробка образовалась в столице
15 Октябрь 2019, 20:45
Большегруз протаранил легковушку: пробка образовалась в столице
Водителям лучше выбирать пути объезда, сообщает DEITA.RU.
Жуткая пробка образовалась на одной из ключевых дорог Владивостока. Очевидец прислал в редакцию видео ДТП.
Как рассказала автор видео, авария произошла в районе Баляевского моста при повороте в сторону «Тещиного языка».
Фура во время маневра врезалась в малолитражку. Итог ДТП – сломанный бампер у легковушки и перекрытые полосы движения.
Из-за аварии в этом районе образовалась жуткая пробка в сторону центра города. Водителям рекомендуется выбирать другие пути объезда.
Елена Миронова
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