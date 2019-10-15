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Большегруз протаранил легковушку: пробка образовалась в столице

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Водителям лучше выбирать пути объезда, сообщает DEITA.RU.

Жуткая пробка образовалась на одной из ключевых дорог Владивостока. Очевидец прислал в редакцию видео ДТП.

Как рассказала автор видео, авария произошла в районе Баляевского моста при повороте в сторону «Тещиного языка».

Фура во время маневра врезалась в малолитражку. Итог ДТП – сломанный бампер у легковушки и перекрытые полосы движения.

Из-за аварии в этом районе образовалась жуткая пробка в сторону центра города. Водителям рекомендуется выбирать другие пути объезда.

Елена Миронова

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