Наказания за нарушение ПДД грузовиками предлагается изменить, сообщает DEITA.RU.

Кабмин внёс в Государственную думу законопроект, предусматривающий иной подход к наказанию за нарушение правил дорожного движения большегрузным транспортом.

Предполагается, что после его принятия ответственность за нарушение будет нести собственник грузовика. А поводом для внесения подобных изменений послужил недавний случай с дальнобойщиками Андреем Думлиным и Анатолием Шаровым, которые были оштрафованы на 300 тысяч рублей.

В их случае камеры видеофиксации нарушений заметили, что их автомобили превысили допустимую нагрузку на одну ось. Однако система выписала им штраф не как физическим лицам, а как организациям, подразумевая, что они выполняли работу на компанию.

Таким образом правительство хочет устранить с помощью нового закона подобные коллизии, когда водитель большегруза отвечает за действия компании или, когда камера автоматически выписывает штраф за нарушение грузовиком по уровню юридического лица.

Дмитрий Шевченко