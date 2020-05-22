Большегрузы не пускают к границе с Китаем

Движение большегрузов к границе с Китаем временно приостановлено в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального правительства.

В Приморье до 31 мая ограничен проезд грузового транспорта к автомобильным пунктам пропуска, чтобы исключить его скопление на государственной границе. Такое требование содержится в постановлении, подписанном главой региона Олегом Кожемяко.

Как следует из документа, запрещается движение вновь прибывшего грузового транспорта международного сообщения к территории пунктов пропуска для дальнейшего перехода границы с Китаем. Это вынужденная мера, которая поможет решить имеющуюся сегодня проблему и не создавать затор на пунктах пропуска.

Все те автомобили, которые в настоящее время стоят в очереди на прохождение границы, будут допущены к пропускному пункту.

Контролировать исполнение постановления будут посты дорожно-патрульной службы.

Кроме того, документом предусматривается проведение региональным министерством по делам ГО и ЧС дезинфекции грузовых автомобилей на участках по пути следования к пунктам пропуска, а также территорий, прилегающих к местам размещения постов ДПС, мест стоянок и скоплений транспорта на дорогах.

Ранее стало известно, что цены на овощи взлетели на Дальнем Востоке из-за перекрытия границы с Китаем. Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в апреле 2020 года увеличилась до 3,9% после 3,3% в марте. По информации Дальневосточного главного управления Банка России, снижение интенсивности грузового сообщения с приграничными городами КНР из-за введенных ограничительных мер и увеличение стоимости импорта из-за ослабления рубля обусловили рост цен на огурцы, помидоры, морковь и картофель. Заметно выросли цены на цитрусовые, в первую очередь на лимоны и апельсины. Повышение темпов их удорожания происходило под влиянием ослабления рубля, а также роста спроса на них как на популярное народное средство профилактики и лечения вирусных инфекций.