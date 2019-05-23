Очевидцы сообщают о пострадавших, передаёт DEITA.RU.

В районе объездной трассы возле Уссурийска произошло жёсткое столкновение двух грузовиков. От сильного удара автомобиль одного из участников аварии улетел в кювет. Второй грузовик остался на проезжей части, получив серьёзные повреждения передней части кабины.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи и экипаж ДПС.

Свидетели аварии, приславшие в паблик dps_vl видео, сообщают о пострадавших в аварии.