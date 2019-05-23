22 Май 2019, 17:07
Большегрузы столкнулись на федеральной трассе
Источник изображения: dps_vl
Очевидцы сообщают о пострадавших, передаёт DEITA.RU.
В районе объездной трассы возле Уссурийска произошло жёсткое столкновение двух грузовиков. От сильного удара автомобиль одного из участников аварии улетел в кювет. Второй грузовик остался на проезжей части, получив серьёзные повреждения передней части кабины.
На место происшествия прибыла карета скорой помощи и экипаж ДПС.
Свидетели аварии, приславшие в паблик dps_vl видео, сообщают о пострадавших в аварии.
Дмитрий Шевченко
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