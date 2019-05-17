Система «Платон» собрала 73 миллиарда рублей с грузовиков, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в госсистеме.

К сегодняшнему дню в системе зарегистрировано более 1,16 миллиона большегрузов. С 15 апреля по 15 мая количество зарегистрированных авто увеличилось на 15 тысяч, их масса – свыше 12 тонн.

Около 73 миллиардов рублей за время своего существования собрала система «Платон» в дорожный фонд, власти сообщают, что вырученные средства направлены на ремонт федеральных дорог и мостов. Однако по общему мнению автолюбителей, российские дороги пока лучше не стали.

Напомним, что скоро эти поборы для водителей вырастут вдвое. Плата за проезд большегрузов по федеральным трассам станет «сбором за пользование автомобильными дорогами федерального значения общего пользования». Ставка увеличится до 3,73 рубля на один километр пути и будет ежегодно индексироваться.

Анастасия Туркова