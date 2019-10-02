Большегрузы выгоняют из столицы

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Во Владивостоке официально запретили проезд многотонных фур, длинномеров и большегрузов во время активной фазы жизни города. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно подписанному в мэрии нормативно-правовому акту, любой грузовой автотранспорт с прицепом не имеет права даже приближаться к городским дорогам ежедневно с семи утра до восьми вечера по местному времени. Исключение - небольшой участок улицы Дальней, где будет организована специальная «резервация» или «зал ожидания» многотонных ТС до наступления разрешенных для выезда часов.

Точная дата вступления запрета в силу неизвестна, но, по словам сотрудников столичной мэрии, это произойдет сразу после того, как будет подготовлена соответственная городская инфраструктура: установлены знаки, разработана и утверждена новая схема дорожного движения, а также построено место стоянки всех грузовых авто.  

По предварительной информации, длинномеры и прочие «тяжелые» зачинщики многокилометровых пробок и множества аварий во Владивостоке потеряют возможность съезжать с «объездной» на улицы в районе Тихой, Чуркина, Снеговой пади и т.д. «До заката» не смогут «прокатиться» по городским дорогах на автотрассу «пос. Новый — п-ов Де-Фриз — станция Седанка — бухта Патрокл», в том числе по низководному мосту, а также по улице Фадеева.

Екатерина Цой

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