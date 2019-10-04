Большекаменцы хотят стать китайскими рабочими с зарплатой 145 тысяч

Жители Большого Камня готовятся 7 октября выйти на митинг за достойный труд, сообщает DEITA.RU по материалам Федерации профсоюзов Приморского края.

Организаторы заявили участие в протестной акции участие до 1500 человек. Ожидается, что в основном это будут работники Дальневосточного завода «Звезда» (не путать с Судостроительным комплексом «Звезда»). Работники обеспокоены своим будущим и судьбой предприятия. Большая часть его трудового коллектива с 1 августа 2019 года переведена на неполный режим рабочего времени. В качестве причин называют недозагруженность производственных мощностей из-за временного отсутствия гособоронзаказа.

Между тем, в распоряжении Федерации профсоюзов Приморского края оказался любопытный документ. Речь идет о копии трудового договора "Китайская компания коммуникаций и строительства" - подрядчика, который ведет работы в Большом Камне с работником по специальности «каменщик». В условиях оплаты труда китайского рабочего прописан должностной оклад 128 462 рубля и размер заработной платы с учетом 30-процентного районного коэффициента - 167 000 рублей (до удержания НДФЛ). То есть на руки такой рабочий получает более 145 тысяч рублей.

Профсоюзный лидер ДВЗ «Звезда» Ольга Скрипко выразила по этому поводу недоумение. «Мы рады за китайских рабочих, но почему такая вопиющая несправедливость по отношению к большекаменцам?», - указывает профлидер на гораздо меньшие зарплаты жителей Большого Камня.

Как считает руководитель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков, когда в одних городах и поселках Приморья людей переводят на неполную рабочую неделю, в других - сокращают без предоставления новых рабочих мест, отдавать открывающиеся вакансии иностранцам недопустимо. Большекаменцы на митинге 7 октября будут говорить о том же, а также поднимут вопрос о недопустимости снижения районного коэффициента до 1,3.

Дмитрий Санников